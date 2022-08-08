ВЦИОМ: Двадцать процентов россиян считают телесные наказания допустимыми при воспитании детей

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Наставления и нравоучения в качестве методов воспитания используют 76 процентов российских родителей. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Кроме того, 31 процент респондентов считает, что детей стоит воспитывать с помощью запретов на прогулки и использование гаджетов.

При этом 20 процентов родителей считают, что телесные наказания также являются допустимым методом воспитания.

Еще 19 процентов россиян ставят своих детей в угол в качестве профилактики, передает РИА Новости.

До этого ВЦИОМ узнал, что любят делать россияне в свободное время. Так, россияне предпочитают проводить свое свободное время гуляя в парке, лесу, а также им нравится мечтать и оставаться в одиночестве.

Также стало известно, что около 90 процентов жителей России чувствуют усталость. Уточняется, что главной причиной усталости россияне назвали работу. При этом такой вариант указали 36 процентов мужчин и только 33 процента женщин. Также главным источником упадка энергии респонденты назвали семью и детей — такой ответ дали 26 процентов женщин и 8 процентов мужчин.