Нефтяное пятно появилось в Москве-реке у Крымского моста
Нефтяное пятно появилось на Москве-реке возле Крымского моста. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 8 августа.
По ее словам, загрязнение обнаружили в районе дома № 9 по улице Крымский Вал.
Природоохранная прокуратура столицы проведет проверку, цель которой — выяснить все обстоятельства происшествия и оценить соблюдение ответственными лицами требований природоохранного законодательства.
В пятницу, 5 августа, специалисты провели очистку дна у всех причалов Северного речного вокзала. Сделали это для увеличения безопасности перевозок, так как дно было сильно загрязнено бытовым мусором и металлоломом.