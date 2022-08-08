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Нефтяное пятно появилось в Москве-реке у Крымского моста

Степан Жирнов
Происшествия
Нефтяное пятно появилось в Москве-реке у Крымского моста
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Крымский Вал, 9 Карта всех событий

Нефтяное пятно появилось на Москве-реке возле Крымского моста. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 8 августа.

По ее словам, загрязнение обнаружили в районе дома № 9 по улице Крымский Вал.

Природоохранная прокуратура столицы проведет проверку, цель которой — выяснить все обстоятельства происшествия и оценить соблюдение ответственными лицами требований природоохранного законодательства.

Масляное пятно у Крымского моста / Видео: Прокуратура Москвы

В пятницу, 5 августа, специалисты провели очистку дна у всех причалов Северного речного вокзала. Сделали это для увеличения безопасности перевозок, так как дно было сильно загрязнено бытовым мусором и металлоломом.

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