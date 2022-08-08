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Ефимов: Более 40 тысяч столичных предпринимателей воспользовались сервисом подбора мер антикризисной поддержки

Полина Долганова
Город
Ефимов: Более 40 тысяч столичных предпринимателей воспользовались сервисом подбора мер антикризисной поддержки
Фото: Пресс-служба

Более 40 тысяч столичных предпринимателей воспользовались сервисом по автоматическому подбору антикризисных мер поддержки бизнеса за четыре месяца существования услуги. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С начала апреля зафиксировано около 130 тысяч просмотров ресурса, 73 процента из них пришлось на сервис по автоматическому подбору мер поддержки, — отметил заммэра.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов в свою очередь рассказал, что чаще всего пользователи интересовались грантами для молодых предпринимателей для развития или создания малого и среднего бизнеса. Также посетителей сайта интересовала финансовая поддержка для инновационного импортозамещения.

До этого Ефимов рассказал, что за полгода 11 тысяч новых пользователей зарегистрировались на столичном инвестиционном портале. Портал запустили в феврале 2014 года, с тех пор на него зашли более 16,8 миллиона раз. При этом число уникальных посетителей превысило 8,6 миллиона.

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