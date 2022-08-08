Ефимов: Более 40 тысяч столичных предпринимателей воспользовались сервисом подбора мер антикризисной поддержки
Более 40 тысяч столичных предпринимателей воспользовались сервисом по автоматическому подбору антикризисных мер поддержки бизнеса за четыре месяца существования услуги. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
— С начала апреля зафиксировано около 130 тысяч просмотров ресурса, 73 процента из них пришлось на сервис по автоматическому подбору мер поддержки, — отметил заммэра.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов в свою очередь рассказал, что чаще всего пользователи интересовались грантами для молодых предпринимателей для развития или создания малого и среднего бизнеса. Также посетителей сайта интересовала финансовая поддержка для инновационного импортозамещения.
До этого Ефимов рассказал, что за полгода 11 тысяч новых пользователей зарегистрировались на столичном инвестиционном портале. Портал запустили в феврале 2014 года, с тех пор на него зашли более 16,8 миллиона раз. При этом число уникальных посетителей превысило 8,6 миллиона.