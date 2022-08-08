Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Участок под строительство автозаправочного комплекса сдадут в аренду в Конькове

Александр Афонин
Город
Участок под строительство автозаправочного комплекса сдадут в аренду в Конькове
Фото: pixabay.com
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Коньково Карта всех событий

В столичном районе Коньково предприниматели смогут взять в аренду земельный участок под открытие комплекса обслуживания автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 8 августа.

— Москва выставила на торги земельный участок на улице Введенского под открытие автозаправки. Помимо нее, на площади 3,4 тысячи квадратных метров можно будет построить кафе и магазин сопутствующей торговли. Договор с победителем аукциона заключат на 2,5 года, — сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Отмечается, что участок будет реализован путем торгов. Принять участие в них может любой желающий. Заявочная кампания продлится до 12 августа. Аукцион состоится 16 августа на торговой площадке «Росэлторг», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с января по июнь 2022 года на столичных торгах было реализовано более 4,4 тысячи объектов городской недвижимости. Их общая сумма составила 30,9 миллиарда рублей.

Район Коньково Благоустройство АЗС
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Не надо нас тревожить

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Даша Котвани
Даша Котвани

Яркий фестиваль специй и музыки

Георгий Федоров
Георгий Федоров

Штаты за Пелоси еще ответят

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Столицу ждет бум фастфудов

Все мнения
О проекте