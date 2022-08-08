Ефимов: Более 4,4 тысячи объектов недвижимости за полгода город реализовал на торгах

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С января по июнь 2022 года на столичных торгах было реализовано более 4,4 тысячи объектов городской недвижимости на 30,9 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 8 августа.

— За первые шесть месяцев 2022 года город реализовал на торгах свыше 4,4 тысячи объектов общей стоимостью почти 31 миллиард рублей. Более половины из них — это машино-места, суммарная цена которых составила 1,1 миллиарда рублей, — заявил он.

По словам Ефимова, популярна также и покупка нежилых помещений. Так, за указанный период были проведены аукционы по 467 объектам на 10,5 миллиарда рублей.

Уточняется, что на аукционы выставляется городская собственность, которую жители, предприниматели и инвесторы могут приобрести или арендовать. Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что с января по июнь также состоялось 52 аукциона по продаже и аренде земельных участков.

Всего было реализовано 26 лотов под строительство частных жилых домов, 10 — под капитальное строительство объектов торгово-бытовой инфраструктуры города, восемь — под размещение плоскостных парковок и пунктов техобслуживания автомобилей.

Еще восемь лотов было реализовано под возведение некапитальных спортивных комплексов, заключил Щербаков. В торгах принимают активное участие не только предприниматели, но и простые жители.

Сами торги, как уточняется, проводятся в электронной форме. Для удобства пользователей Инвестиционный портал Москвы постоянно дорабатывается и обновляется.

С начала года Москва реализовала путем проведения аукционов 590 объектов нежилого фонда. Отмечается, что 240 объектов было реализовано посредством публичного предложения.

Также стало известно, что город выставил на торги 100 машино-мест на юге Москвы. Они будут реализовываться на открытых аукционах, принять участие в которых могут все желающие.