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Релиз iPhone 14 может состояться раньше запланированного

Александр Афонин
Общество
Релиз iPhone 14 может состояться раньше запланированного
Фото: depositphotos

Компания Apple проведет презентацию нового поколения продукции в начале сентября. Об этом сообщил известный инсайдер Макс Вейнбах в понедельник, 8 августа.

В своем заявлении специалист сослался на отчет колумниста Bloomberg Марка Гурмана. По представленным данным, Apple сделала акцент на релиз нового поколения iPhone, в связи с чем перенесла выход новой iPadOS. Вейнбах предположил, что презентация новой продукции компании пройдет раньше запланированного — 6 сентября.

Кроме того, по словам инсайдера, предзаказ новых смартфонов стартует 9 сентября. В продажу телефоны поступят через неделю — 16 сентября, передает Lenta.ru.

До этого стало известно, что во втором квартале этого года в России спрос на подержанные смартфоны увеличился на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что наиболее востребованными стали телефоны марок Samsung, Apple и Huawei.

До этого генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков сообщил, что уход ряда брендов из России изменил состояние рынка смартфонов. Эксперт отметил, что, несмотря на начало параллельного импорта, есть крен в сторону присутствия китайских аппаратов.

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