Более 10 припаркованных автомобилей повредил юноша в Москве

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Россия, Москва, Лодочная улица Карта всех событий

В Москве в районе Лодочной улицы 18-летний москвич повредил 11 автомобилей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице, полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 8 августа.

О происшествии стало известно после обращения владельца «Фольксвагена» в полицию. В ходе проверки было установлено, что в том же районе повредили еще десять машин.

По словам Васенина, злоумышленник поцарапал 11 машин, а на некоторых пробил колеса.

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Вскоре личность нарушителя установили. После задержания молодой человек во всем сознался. По его словам, он совершил правонарушения будучи пьяным.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». При самом строгом вердикте юноше грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Инцидент, о котором идет речь, произошел еще 30 июня. Молодой человек с длинными волосами поцарапал машины и пробил колеса.