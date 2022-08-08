Скончался звезда сериала «Частный детектив Магнум» Роджер Мосли

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Американский актер Роджер Э. Мосли умер в возрасте 83 года. Об этом накануне сообщила его дочь.

— Мы никогда не сможем оплакать этого удивительного человека. Он был бы против любых слез по себе. Пришло время прославлять его наследие, — сказала она.

Мосли скончался ночью. Он ушел из жизни в окружении своей семьи, передают «Известия».

Роджер Мосли родился 18 декабря 1938 года. Свою актерскую деятельность он начал в 1969 году. За это время он успел попробовать себя в роли актера, режиссера и сценариста. Наибольшую известность ему принесла роль пилота вертолета Теодора «Т. С.» Кальвина в сериале «Частный детектив Магнум». Кроме того, Мосли сыграл в таких картинах, как «Белые львы», «Незаконное проникновение» и «Письма убийцы».