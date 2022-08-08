Мужчина, бросивший венок в Вечный огонь, предстанет перед судом

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Молодой человек, бросивший венок в Вечный огонь, предстанет перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в понедельник, 8 августа.

По ее словам, злоумышленника обвиняют в совершении преступления по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия. Рассматривать дело будут в Орехово-Зуевском городском суде.

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Сам инцидент произошел 12 июля. По версии следствия, 25-летний молодой человек, будучи пьяным, бросил памятный венок, стоявший у мемориала, и положил его в Вечный огонь.

В результате этого были повреждены основание газовой горелки и декоративная звезда. Венок полностью согрел.

Прокуратура также направила в суд иск о возмещении обвиняемым в бюджет муниципального образования причиненного ущерба на сумму более 680 тысяч рублей.

31 марта сообщалось о том, что двое вандалов разгромили и осквернили святые места в Нижегородской области.