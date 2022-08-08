«Уралсиб» ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы

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Банк «Уралсиб» ввел комиссию в размере пять процентов за входящие SWIFT-переводы. Об этом говорится в материалах кредитной организации, опубликованных в понедельник, 8 августа.

— Безналичное зачисление денежных средств на счет в иностранной валюте из-за пределов сети ПАО «Банк Уралсиб»: пять процентов от суммы перевода, минимальная сумма комиссии — 25 долларов или евро, — говорится в документе.

Отмечается, что комиссия затронет переводы в иностранной валюте. Так, при переводах в долларах и евро она удержится в соответствующих валютах. При осуществлении платежа в иных валютах — в евро. При открытии в банке срочных вкладов и счетов в китайских юанях комиссия распространяться не будет.

Комиссия за исходящие переводы составит 0,7–1 процент. Точная цифра зависит от условий платежа. Однако сумма комиссии составит не 150 долларов или евро и не более 500 долларов или евро, передает РИА Новости.

20 июля Газпромбанк ввел комиссию за любые SWIFT-переводы. Кроме того, банк будет взимать комиссию за обслуживание валютных счетов и зачисление средств на них.