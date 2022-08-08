Ученые раскрыли серьезную опасность COVID-19 для мозга

Фото: Pexels

Перенесенная коронавирусная инфекция может иметь необратимые последствия для мозга, в том числе болезнь увеличивает вероятность инсультов и кровоизлияний. К такому выводу пришли американские ученые, результаты исследования которых опубликованы в издании Ageing Research Reviews.

Целью исследования было оценить влияние COVID-19 на мозг и определить вероятность развития различных заболеваний у пожилых людей и пациентов с несколькими болезнями одновременно.

Выяснилось, что микрокровоизлияния чаще всего встречались у людей, страдающих от депрессии, хронического стресса, диабета и возрастных болезней. При этом у пациентов, перенесших коронавирус, усугублялось повреждение ДНК в клетках мозга, в связи с чем нейроны начинали стареть и активизировался механизм гибели клеток. В результате это сказывалось на микроструктуре сосудов, что характерно также для пациентов с болезнями Паркинсона и Альцгеймера, деменцией и когнитивными нарушениями.

В исследовании отмечается, что 20–30 процентов людей, переболевших коронавирусной инфекцией, жаловались на «мозговой туман», при котором у них наблюдались трудности с концентрацией, потеря памяти, дезориентация, забывчивость и эмоциональное оцепенение.

Среди наиболее опасных долгосрочных последствий ученые назвали предрасположенность болезням Альцгеймера, Паркинсона и другим нейродегенеративным заболеваниям, сердечно-сосудистым расстройствам из-за внутренних кровотечений и поражений частей мозга, регулирующих дыхательную функцию.

До этого кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин назвал «Вечерней Москве» необычный способ восстановить здоровье после коронавируса. По словам специалиста, терапия с помощью барокамеры помогает обогатить кислородом весь организм, что облегчает работу сердца и легких.