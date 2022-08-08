Шалимов покинул пост главного тренера «Урала»

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Игорь Шалимов официально покинул пост главного футбольного клуба «Урал». Об этом сообщили в пресс-службе клуба в понедельник, 8 августа.

— Решение расстаться с Игорем Михайловичем было обоюдным. Мы поблагодарили его за проделанную работу. Но, к сожалению, такова футбольная жизнь: результат диктует кадровые решения, — сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

Отмечается, что причиной ухода Шалимова послужил неудачный старт команды в Российской премьер-лиге. В первых четырех играх клуб не набрал ни одного очка. Потом состав забил один гол, однако пропустил десять, передает пресс-служба.

15 июня Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера футбольного клуба ЦСКА. Также тренерский штаб покинули его помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал данное решение. По его словам, Березуцкий успешно начал свою работу в столичном ЦСКА, но впоследствии команда немного «подвалилась».