Минцифры предложило отменить штрафы за продажу смартфонов без российского ПО до конца года
Минцифры планирует до конца года отменить штрафы за продажу смартфонов без предустановленного российского программного обеспечения (ПО). Об этом сообщил представитель ведомства в понедельник, 8 августа.
По его словам, на данный момент министерство уже внесло проект в правительство и он прошел процедуру согласования с федеральными органами исполнительной власти. Документ представляет собой федеральный закон с поправками в Кодекс об административных правонарушениях.
Законопроект внесет поправки в статью «Нарушение иных прав потребителей». Изначально, статья подразумевала штраф для продажи телефонов без российского ПО. Их сумма варьировалась от 30 000 до 50 000 рублей для должностных лиц, для юридических — от 50 000 до 200 000 рублей, передают «Ведомости».
До этого сообщалось, что в настоящее время предпосылок для снижения скорости мобильного интернета в России нет. В Минцифры заверили, что запаса оборудования для поддержания темпов развития инфраструктуры у мобильных операторов хватит еще более чем на год.