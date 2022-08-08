Минцифры предложило отменить штрафы за продажу смартфонов без российского ПО до конца года

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Минцифры планирует до конца года отменить штрафы за продажу смартфонов без предустановленного российского программного обеспечения (ПО). Об этом сообщил представитель ведомства в понедельник, 8 августа.

По его словам, на данный момент министерство уже внесло проект в правительство и он прошел процедуру согласования с федеральными органами исполнительной власти. Документ представляет собой федеральный закон с поправками в Кодекс об административных правонарушениях.

Законопроект внесет поправки в статью «Нарушение иных прав потребителей». Изначально, статья подразумевала штраф для продажи телефонов без российского ПО. Их сумма варьировалась от 30 000 до 50 000 рублей для должностных лиц, для юридических — от 50 000 до 200 000 рублей, передают «Ведомости».

До этого сообщалось, что в настоящее время предпосылок для снижения скорости мобильного интернета в России нет. В Минцифры заверили, что запаса оборудования для поддержания темпов развития инфраструктуры у мобильных операторов хватит еще более чем на год.