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Мужчина убил собственных родителей в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина убил собственных родителей в Подмосковье
Фото: пресс-служба суда

В Подмосковье 35-летнего мужчину обвинили в убийстве собственных родителей. Об этом сообщила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 8 августа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Подсудимому грозит лишение свободы сроком от восьми до двадцати лет либо пожизненное заключение.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 5 августа в Балашихе. Тела пожилой супружеской пары нашли в их квартире с колото-резаными ранами. В результате расследования под подозрение попал их 35-летний сын.

Во время допроса он рассказал, что совершил злодеяния из-за накопившихся между родственниками разногласий.

Следователи проверили показания на месте преступления, назначили комплекс экспертиз. Дело находится под контролем Центрального аппарата СК РФ.

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