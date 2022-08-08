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Розовая новостройка появится на территории бывшей промзоны «ЗИЛ-Юг»

Александр Афонин
Город
Розовая новостройка появится на территории бывшей промзоны «ЗИЛ-Юг»
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, улица Суетина Карта всех событий

На территории бывшей промышленной зоны «ЗИЛ-Юг» возведут жилой дом, отделку которого выполнят алюминиевыми панелями, выкрашенными в нежно-розовый перламутровый цвет. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

— Мэр Москвы Сергей Собянин пристально следит за развитием территорий бывших промзон, и мы стараемся неизменно повышать качество новых объектов. «ЗИЛ-Юг» представляет собой пример современного жилого микрорайона — с продуманными планировками, необходимой инфраструктурой и, конечно, интересной архитектурой, — сказал он.

Проект представляет собой две башни переменной этажности. Площадь новостройки составит около 32 тысяч квадратных метров. На уровне седьмого этажа будет создана Г-образная часть, где разместится зона отдыха для жильцов.

До этого сообщалось, что Москомархитектура утвердила проект жилого комплекса в деревне Постниково поселения Марушкинское. Так, здание с общей площадью 30 тысяч квадратных метров будет включать в себя несколько секционных корпусов, ведущих во внутренний двор.

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