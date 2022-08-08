Фото: Официальный Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, улица Крымский Вал, 9 Карта всех событий

Специалисты ГУП «Мосводосток» ликвидируют загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста. Об этом стало известно в понедельник, 8 августа.

По данным Комплекса городского хозяйства Москвы утром 8 августа службами ГУП «Мосводосток» было зафиксировано загрязнение на водной глади в районе Крымского моста.

— На место оперативно прибыло специализированное судно-нефтемусоросборщик «Сетунь», — сообщил официальный Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

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Специалисты завершают обработку специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнения, водной глади.

По данным СМИ, к загрязненному участку Москвы-реки в районе Крымского моста выехал специалист Росприроднадзора.

По словам руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой, по данному факту надзорное ведомство проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия и оценить соблюдение ответственными лицами требований природоохранного законодательства.

В пятницу, 5 августа, специалисты провели очистку дна у всех причалов Северного речного вокзала.