Новый генипавирус выявили в Китае

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Китайские и сингапурские ученые выявили новый вид генипавируса, получивший название «Ланъя», которым уже заразились не менее 35 человек. Об этом сообщило издание «Пэнпай».

Отмечается, что результаты исследования нового вируса опубликованы в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM).

— Тридцать пять пациентов, зараженные вирусом «Ланъя» (Langya henipavirus, LayV), были выявлены в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань, — говорится в статье.

После заражения новым вирусом появляются усталость, лихорадка, кашель, головная боль, анорексия, тошнота и рвота. Ученые отметили, что «Ланъя» схож с вирусом «Нипах», и подчеркнули, что пока не встречалось очень серьезных случаев и смертельных исходов.

— Поэтому можно сказать, что мы должны проявлять бдительность в отношении этого нового вируса, но не паниковать, — констатировал профессор медицины из Национального университета Сингапура Ван Линьф. Пока ученым не удалось определить, передается ли новый вирус от человека к человеку. В животном мире «Ланъя» чаще всего встречался у землероек. Также антитела к нему выявляли у коз и собак, передает РИА Новости.

4 августа Соединенные Штаты признали вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. В стране зафиксировано 6,6 тысячи случаев заболевания.