Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новый генипавирус выявили в Китае

Анастасия Колоскова
В мире
Новый генипавирус выявили в Китае
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Китайские и сингапурские ученые выявили новый вид генипавируса, получивший название «Ланъя», которым уже заразились не менее 35 человек. Об этом сообщило издание «Пэнпай».

Отмечается, что результаты исследования нового вируса опубликованы в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM).

— Тридцать пять пациентов, зараженные вирусом «Ланъя» (Langya henipavirus, LayV), были выявлены в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань, — говорится в статье.

После заражения новым вирусом появляются усталость, лихорадка, кашель, головная боль, анорексия, тошнота и рвота. Ученые отметили, что «Ланъя» схож с вирусом «Нипах», и подчеркнули, что пока не встречалось очень серьезных случаев и смертельных исходов.

— Поэтому можно сказать, что мы должны проявлять бдительность в отношении этого нового вируса, но не паниковать, — констатировал профессор медицины из Национального университета Сингапура Ван Линьф. Пока ученым не удалось определить, передается ли новый вирус от человека к человеку. В животном мире «Ланъя» чаще всего встречался у землероек. Также антитела к нему выявляли у коз и собак, передает РИА Новости.

4 августа Соединенные Штаты признали вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. В стране зафиксировано 6,6 тысячи случаев заболевания.

Здоровье Китай Вирусы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте