США объявили вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией

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Соединенные Штаты признали вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в американском Минздраве.

— Я объявлю чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с оспой обезьян. Мы готовы вывести меры реагирования на вирус на следующий уровень и призываем каждого американца воспринимать оспу обезьян серьезно, — заявил министр здравоохранения США Хавьер Бесерра.

Уточняется, что в стране зафиксировано 6,6 тысячи случаев заболевания, пишет РИА Новости.

2 августа режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян был введен в Калифорнии. Это было сделано для того, чтобы способствовать мерам по вакцинации в штате.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Согласно данным организации, на 23 июля было зарегистрировано порядка 14 тысяч случаев оспы обезьян в более чем 70 странах мира, также зафиксировано пять летальных исходов.

Ранее комиссар по вопросам здравоохранения Нью-Йорка Эшвин Васан обратился к главе Всемирной организации здравоохранения Тедросу Гебрейесусу с просьбой переименовать оспу обезьян. По его мнению, это название может задевать чувства представителей ряда рас.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский назвал это предложение проявлением массового безумия.