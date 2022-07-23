ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Об этом в субботу, 23 июля, сообщил глава ведомства Тедрос Аданом Гебрейесус.

— Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян — чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, — сказал он на итоговой пресс-конференции после второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.

Согласно последним данным организации, в настоящее время зарегистрировано порядка 14 тысяч случаев оспы обезьян в более чем 70 странах мира, также зафиксировано пять летальных исходов. Наибольшее количество заражений наблюдается в Европе, сообщает РИА Новости.

Врач-иммунолог Владимир Болибок сообщил «Вечерней Москве», что в России нет условий для быстрого распространения оспы обезьян. Эксперт предупредил, что в случае близкого контакта с зараженными необходимо обратиться в медицинское учреждение и уведомить об этом врачей.

Бельгия стала первой в мире страной, которая на федеральном уровне ввела ограничения для борьбы с оспой обезьян. Жителям, заразившимся ею, потребуется соблюдать обязательный трехнедельный карантин.