Как передается оспа обезьян

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В России нет условий для быстрого распространения оспы обезьян. Такое мнение выразил в беседе с «Вечерней Москвой» врач-иммунолог Владимир Болибок.

— Оспа обезьян — это экзотическое заболевание, характерное для стран Африки. У нас сейчас есть единичный случай. Для распространения этого заболевания как эпидемии необходим достаточно тесный контакт человека с человеком. Например, кожа к коже, сон в одной постели и использование общих полотенец. Я не думаю, что в России существуют условия для появления эпидемии, — сказал он.

Эксперт предупредил, что в случае близкого контакта с зараженными необходимо обратиться в медицинское учреждение и уведомить об этом врачей.

— Специалисты будут наблюдать вас и смогут назначить необходимое лечение, чтобы предотвратить тяжелое течение заболевания. Также отмечу, что оспа обезьян имеет низкую летальность и хорошо поддается терапии, — отметил он.

12 июля в России зафиксировали первый случай оспы обезьян у человека. Заболевание было обнаружено у россиянина, вернувшегося из Европы. Сообщается, что заболевший проживал один, а круг его контактов был ограничен. На данный момент молодой человек изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Вирусологи рассказали «Вечерней Москве», стоит ли ждать в России эпидемию и как себя обезопасить.