Стоит ли бояться оспы обезьян

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

В России зафиксировали первый случай оспы обезьян у человека. Заболевание было обнаружено у россиянина, вернувшегося из Европы. Вирусологи рассказали «Вечерней Москве», стоит ли ждать в России эпидемию и как себя обезопасить.

Главный научный сотрудник Центра Гамалеи, врач-вирусолог Анатолий Альтштейн уверен, что России ничего не угрожает.

— У нас не будет эпидемии, все будет нормально. Роспотребнадзор вовремя поймал первый случай и следит за контактами пациента. В случае выявления заболевания у других людей их изолируют. Оспа обезьян не представляет угрозы для жизни и не характеризуется большой заразностью, — заверил он.

Специалист отметил, что данное заболевание не смертельно опасно и имеет низкий уровень инфицирования. Главное, избегать тесных контактов с зараженными.

— Оспа обезьян передается воздушно-капельным путем, а также при тесном контакте людей. Например, при поцелуях и объятиях. Это заболевание не смертельно опасно. С апреля возникли тысячи случаев по всему миру, и никто не умер вне Африки, — подчеркнул Альтштейн.

Собеседник «ВМ» выразил мнение, что в России не нужно проводить вакцинацию от оспы обезьян.

— От оспы обезьян можно делать такую же вакцину, как от натуральной оспы. Однако она давно отменена. Из-за одного случая в России не нужно вакцинировать население. Даже если заразятся сто человек, это также будет бессмысленно. Наша старая вакцина против натуральной оспы очень эффективная, но имеет довольно тяжелые побочные эффекты, — пояснил вирусолог.

Врач-инфекционист Елена Мескина в свою очередь отметила, что россияне должны с большой ответственностью отнестись к профилактике заболевания.

— Появление эпидемии оспы обезьян в России зависит от поведения нашего населения. В целом в мире уже накоплен определенный опыт борьбы с этой болезнью. Его нужно использовать у нас. Если россияне отнесутся серьезно к профилактике распространения инфекции, то все будет развиваться по хорошему сценарию, — рассказала эксперт.

Мескина подчеркнула, что оспа обезьян не является высокозаразным заболеванием. Соблюдение социальной дистанции поможет избежать инфицирования.

— Оспа обезьян имеет четкие клинические проявления. В 98 процентах случаев для нее характерна сыпь. Если в кругу ваших знакомых появляется человек с таким симптомом, то нужно соблюдать социальную дистанцию. Оспа обезьян не является высококонтагиозной, но тесный контакт приведет к заражению, — предупредила врач.

Минздрав направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян. Мескина объяснила, что в них входит:

— У нас есть постановление главного санитарного врача по этому вопросу. В рекомендации Минздрава входят основные клинические характеристики, симптоматика заболевания, методы диагностики, стандартные противоэпидемические правила внутри стационара и способы лечения. У нас есть резервные препараты для лечения оспы, но в целом это заболевание самоограничивающееся. Оно проходит в течение трех недель и лечится поддерживающей терапией.

Инфекционист подытожила, что вакцина от обычной оспы может защитить от заражения новой инфекцией.

— Вакцины от оспы обезьян не существует. Однако есть предварительные данные, что люди, которые вакцинированы от обычной оспы, могут быть защищены на 85–90 процентов. Если человек понял, что он контактировал с зараженным, то можно сделать прививку против натуральной оспы. Она значительно уменьшит вероятность заражения и тяжесть заболевания. Например, наши зарубежные коллеги прививали пациентов после контакта не только в течение четырех дней, когда это наиболее оптимально, но даже и позже. Прививка в этой ситуации полностью не защищает, но облегчает болезнь, — добавила Мескина.