Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков заявил, что пока нет предпосылок для встречи Путина и Зеленского

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков заявил, что пока нет предпосылок для встречи Путина и Зеленского
Фото: Администрация президента РФ

На данный момент в повестке дня отсутствуют предпосылки для встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 8 августа.

— Что касается встречи на высшем уровне между президентами Путиным и Зеленским, она возможна только после того, как всю домашнюю работу проделают делегации переговорщиков. Этот элемент тоже отсутствует, — сказал он.

Отмечается, что заявление сделано в ответ на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об организации встречи двух лидеров. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Анкара неоднократно предоставляла подобные услуги. По его словам, правительство России понимает значение роли Турции в данном вопросе, передает ТАСС.

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на встрече с российским коллегой предложил Владимиру Путину встретиться с Владимиром Зеленским в Стамбуле. По его словам, он убежден, что ситуацию вокруг Украины можно разрешить с помощью переговорного процесса.

Дмитрий Песков Владимир Зеленский Владимир Путин встреча
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте