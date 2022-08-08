Песков заявил, что пока нет предпосылок для встречи Путина и Зеленского

Фото: Администрация президента РФ

На данный момент в повестке дня отсутствуют предпосылки для встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 8 августа.

— Что касается встречи на высшем уровне между президентами Путиным и Зеленским, она возможна только после того, как всю домашнюю работу проделают делегации переговорщиков. Этот элемент тоже отсутствует, — сказал он.

Отмечается, что заявление сделано в ответ на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об организации встречи двух лидеров. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Анкара неоднократно предоставляла подобные услуги. По его словам, правительство России понимает значение роли Турции в данном вопросе, передает ТАСС.

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на встрече с российским коллегой предложил Владимиру Путину встретиться с Владимиром Зеленским в Стамбуле. По его словам, он убежден, что ситуацию вокруг Украины можно разрешить с помощью переговорного процесса.