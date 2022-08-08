Иммунолог Жемчугов рассказал, кому стоит снова носить маски

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Риску заразиться коронавирусом подвержены в первую очередь люди старше 80 лет и те граждане, которые проходят специфическое лечение, например, от онкологии. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По его словам, у вышеперечисленных групп лиц ослаблен иммунитет. Специалист добавил, что этим категориям граждан стоит носить маски в общественных местах и сократить количество контактов с людьми.

— Всем не стоит носить маски, в этом нет никакого смысла. Однако пожилым людям и тем, у кого ослаблен иммунитет, необходимо надевать маску в людных местах, чтобы защитить себя, — отметил Жемчугов.

Новый пик заражения коронавирусной инфекцией вполне реален. «Вечерняя Москва» узнала у вирусологов, когда начнется новая волна и кто находится в группе риска.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов уверен, что сейчас в России нет реальной статистики зараженных коронавирусом. Новые штаммы в большинстве случаев вызывают бессимптомное течение болезни.