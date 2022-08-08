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«Новый пик вполне реален»: вирусологи рассказали, кому стоит бояться следующей волны коронавируса

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Новый пик вполне реален»: вирусологи рассказали, кому стоит бояться следующей волны коронавируса
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Новый пик заражения коронавирусной инфекцией вполне реален. Об этом рассказал доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский. «Вечерняя Москва» узнала у вирусологов, когда начнется новая волна и кто находится в группе риска.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов уверен, что сейчас в России нет реальной статистики зараженных коронавирусом. Новые штаммы в большинстве случаев вызывают бессимптомное течение болезни.

— Сейчас в России происходит рост количества выявленных зараженных коронавирусом. Данные модификации вирусов переносятся в легкой форме. Из-за этого многие люди даже не ощущают никаких симптомов, не обращаются за медицинской помощью и не сдают анализы. Это означает, что реальной статистики зараженных на данный момент нет. Их гораздо больше, минимум в 6–10 раз, — отметил эксперт.

Вирусолог подчеркнул, что пожилые граждане и люди с ослабленным иммунитетом находятся в группе риска. Им нужно как можно быстрее сдать тест на коронавирус при первых признаках простуды.

— Подъем заболеваемости ничем не грозит. Главное, чтобы не увеличивалась летальность у зараженных. В большой группе риска находятся пожилые люди, особенно после 80 лет, а также те, кто проходят специфическое лечение, например, от онкологических или гормональных заболеваний. У этой категории граждан ослаблен иммунитет, риск заражения значительно увеличивается. Им нужно как можно быстрее сделать тест при первых признаках заболевания.

Собеседник «ВМ» посоветовал данной категории россиян носить маски в людных местах и минимизировать контакты с другими людьми.

— Всем не стоит носить маски, в этом нет никакого смысла. Однако пожилым людям и тем, у кого ослаблен иммунитет, необходимо надевать маску в людных местах, чтобы защитить себя, — уверен врач.

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что на фоне появления новых подвариантов «омикрон»-штамма риски заражения увеличиваются. Однако при этом летальность коронавируса значительно уменьшается.

— В настоящее время более распространены два варианта «омикрона» — ВА.4 и ВА.5. В основном они протекают в легкой форме. Тяжелых пациентов мало. Отмечу, что летальных исходов минимум. Коронавирус становится сезонным заболеванием, как ОРВИ. Пик распространения будет с середины осени до начала весны, — считает эксперт.

Специалист отметил, что число зараженных COVID-19 в России постепенно растет с конца июня. По его мнению, это происходит из-за ослабления коллективного постинфекционного иммунитета и нежелания населения ревакцинироваться.

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