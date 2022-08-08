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Вирусологи назвали реальной новую волну коронавируса в России

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусологи назвали реальной новую волну коронавируса в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Новый пик заболеваемости коронавирусной инфекцией вполне реален. Об этом рассказал доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский.

По его словам, штаммы коронавируса из группы «омикрон» отличаются высокой скоростью распространения.

Специалист добавил, что рост заболеваемости COVID-19 осенью может произойти из-за того, что многие люди вернутся из отпусков и пойдут на работу, в школу и вузы.

С этим утверждением также согласился доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

— Вполне ожидаемо, что через несколько недель ситуация стабилизируется с заболеваемостью COVID-19, и мы будем видеть даже некоторые цифры снижения с суточной заболеваемостью, — цитирует Вознесенского РБК.

До этого кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин назвал «Вечерней Москве» необычный способ восстановить здоровье после коронавируса. По словам специалиста, вид терапии с помощью барокамеры помогает обогатить кислородом весь организм, что облегчает работу сердца и легких.

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