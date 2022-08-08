Эксперт посоветовала давать кошкам имена с шипящими буквами

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В именах семейство кошачьих предпочитает шипящие звуки и охотнее на них откликается. Кличку для питомца можно выбирать, наблюдая за поведением кота. Такие советы дала руководитель отдела пристройства центра для кошек Ольга Васина.

Специалист рассказала, что выбор имени для кота в питомнике — задача специальных редакторов. Имена не должны повторяться.

Часто кличка может быть связана с историей и местом рождения, предысторией животного.

Ольга Васина также добавила, что для домашних котов или кошек хозяева обычно подбирают имена, наблюдая за питомцем, его поведением и привычками, а также ориентируясь на его внешний вид, передает РИАМО.

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