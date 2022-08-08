«Л’Этуаль» выкупил сеть магазинов «Подружка»

Фото: РИА Новости

Компания «Алькор и Ко», которая является владельцем сети магазинов «Л’Этуаль», выкупила сеть магазинов косметики «Подружка», которая находится под управлением холдинга «Табер Трейд». Об этом стало известно в понедельник, 8 августа.

В настоящее время на территории России открыто 287 магазинов «Подружка» и 1000 точек «Л’Этуаль».

Уточняется, что уже более двух лет компания «Алькор и Ко» владеет 90 процентами акций «Табер Трейд». Теперь под контроль перешло 100 процентов акцией компании.

Новый владелец заявил, что после сделки планирует нарастить ассортимент обеих сетей и увеличить их географию, передает РБК.

Недавно рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) сообщил о приобретении всех российских активов сети Starbucks, а также анонсировал открытие первых точек. По его словам, ребрендинг не будет большим. Музыкант предложил всем желающим принять участие в разработке нового названия и логотипа. Лучший дизайн украсит более 200 кофеен на территории страны, заверил он. Тимати добавил, что открытие первых точек планируется уже в августе.