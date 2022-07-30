Тимати заявил о покупке всех активов Starbucks в России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) сообщил о приобретении всех российских активов сети Starbucks, а также анонсировал открытие первых точек.

— Теперь официально, все активы сети СБ (Starbucks — прим. «ВМ») приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством, — написал Тимати в соцсетях.

По его словам, ребрендинг не будет большим. Музыкант предложил всем желающим принять участие в разработке нового названия и логотипа. Лучший дизайн украсит более 200 кофеен на территории страны, заверил он.

Тимати добавил, что открытие первых точек планируется уже в августе, пишет РИА Новости.

Starbucks закрыла свои кофейни в России еще 10 марта из-за ситуации на Украине. В конце мая компания сообщила, что «приняла решение уйти и больше не присутствовать на российском рынке». Тогда же Starbucks начала искать покупателей для продажи им своего российского бизнеса.

Спустя два месяца Starbucks удалось найти покупателей для продажи им своего российского бизнеса. Ими стали Тимати, ресторатор Антон Пинский и холдинговая компания «Синдика».

19 июля Тимати официально подтвердил процесс приобретения актива.

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