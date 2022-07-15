Смена названия и владельцев: что будет с бывшей сетью кофеен Starbucks в России

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Американская сеть кофеен Starbucks нашла покупателей для своих активов в России. Сделку планируют завершить в этом месяце. Уже в ближайшее время на месте бывших кофеен известного бренда может появиться нечто новое. Каким будет новый Starbucks? «Вечерняя Москва» разобралась в этом вопросе.

Что случилось

Starbucks закрыла свои кофейни в России еще 10 марта из-за ситуации на Украине. В конце мая компания сообщила, что «приняла решение уйти и больше не присутствовать на российском рынке». Тогда же Starbucks начала искать покупателей для продажи им своего российского бизнеса.

Уход компании из нашей страны не привел к драматическим изменениям на отечественном рынке, заявил в беседе с «ВМ» гендиректор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. По его словам, Starbucks не занимала в России «значимого положения». Это была одна из кофейных сетей, притом не самая большая.

— Starbucks имела 130 заведений по стране, — говорит собеседник «ВМ». — В России существуют гораздо более масштабные сети. Например, «Кофе Хауз» или «Шоколадница». Кроме того, в стране работают тысячи отдельных кофеен и маленьких сетей. На этом фоне уход Starbucks не является какой-то трагедией, хотя это, безусловно, вызывает сожаление.

Спустя два месяца Starbucks удалось найти покупателей для продажи им своего российского бизнеса. Новыми владельцами сети станут рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати), ресторатор Антон Пинский и холдинговая компания «Синдика».

Что известно о новых владельцах

Двое из трех покупателей российских активов Starbucks имеют опыт в сфере общепита. Так, Антон Пинский является партнером ресторатора Аркадия Новикова и занимается развитием ресторанных проектов свыше 15 лет. В компанию Пинского входят рестораны «Магадан», «Сыроварня», Avocado Queen, Medusa, Simach и другие.

Тимати является одним из основателей и владельцев сети ресторанов быстрого питания Black Star Burger. Кроме того, у него есть совместный проект с Пинским — сеть азиатских ресторанов Red Box.

В свою очередь «Синдика» имеет активы в сфере торговой недвижимости. Среди прочего в холдинг входят отель Radisson в Сочи и Москворецкий рынок в Москве.

Каким будет новый Starbucks

Детали сделки не разглашаются. По данным Telegram-канала Mash, новые владельцы не смогут использовать логотип Starbucks и ее технологии. Они получат права аренды на все 130 помещений сети. Как именно будут использоваться помещения, пока неизвестно. В своем Telegram-канале ресторанный инвестор Александр Сысоев написал, что Антон Пинский «заберет большую часть локаций сети Starbucks и построит свою собственную сеть городских кафе (кофеен)».

Так или иначе, новым владельцам предстоит провести ребрендинг. Директор по развитию IFORS Research Юлия Ермоленко полагает, что им не удастся воссоздать атмосферу Starbucks. На месте американского бренда в любом случае появится нечто новое.

— Новой Starbucks в России не будет. Будет совершенно другой бренд, никак не связанный со старым. Нельзя использовать ресурсы другого бренда и стать другим брендом. Ведь если кто-то назовется вашим именем, он же не станет вами? — объясняет Ермоленко «ВМ».

По мнению гендиректора «Росчайкофе», будущее бывших заведений Starbucks предполагает два варианта: либо их сохранят в формате кофеен, либо — переведут в новый формат. Например, бургерных или других ресторанов.

— И в том и другом случае эти заведения останутся точкой общественного питания. А уж формат — это на усмотрение новых собственников, — поясняет Чантурия.

Как отмечает управляющий кофейнями из сети «Питькофе» Евгений Дмитров, Starbucks — «больше имиджевое заведение, нежели реальный общепит». При этом оно имеет свою целевую аудиторию, для которой в данной ситуации было бы лучше всего, если бы Starbucks пошла по пути McDonald’s.

— Это был бы самый лучший вариант. В таком случае постоянная аудитория Starbucks вернется в привычный формат, — заключил Дмитров.