Названы владельцы сети кофеен Starbucks в России

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Новыми владельцами российских Starbucks станут рэпер и бизнесмен Тимати, ресторатор Антон Пинский и компания «Синдика». Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в пресс-службе компании.

В настоящее время сделка находится на завершающей стадии, передает РИА Новости.

23 мая американская сеть кофеен Starbucks приняла решение уйти с рынка России. Уточняется, что организация по-прежнему продолжит оказывать поддержку сотрудникам из России. Так, им должны были выплатить зарплату за шесть месяцев и оказать помощь в трудоустройстве.

В марте Starbucks временно приостановила свою работу в России из-за проведения специальной операции на Украине.