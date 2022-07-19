«Сделка в завершающей стадии»: Тимати рассказал о подробностях покупки Starbucks в России

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Рэпер Тимати во вторник, 19 июля, заявил, что стал совладельцем сети кофеен Starbucks. По его словам, он может официально подтвердить процесс приобретения актива.

— На сегодняшний день я могу подтвердить процесс приобретения актива. Сделка находится в завершающей стадии. Вся остальная нужная вам информация будет в рамках официальной пресс-конференции, — цитирует Тимати Teleprogramma.pro.

Starbucks закрыла свои кофейни в России еще 10 марта из-за ситуации на Украине. В конце мая компания сообщила, что «приняла решение уйти и больше не присутствовать на российском рынке». Тогда же Starbucks начала искать покупателей для продажи им своего российского бизнеса.

Спустя два месяца Starbucks удалось найти покупателей для продажи им своего российского бизнеса. Новыми владельцами сети станут рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати), ресторатор Антон Пинский и холдинговая компания «Синдика».

Сделку планируют завершить в этом месяце. Уже в ближайшее время на месте бывших кофеен известного бренда может появиться нечто новое. Каким будет новый Starbucks? «Вечерняя Москва» разобралась в этом вопросе.