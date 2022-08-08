Пассажиры ЦППК смогут проехать на экспрессе Казанского направления по обычным билетам

Фото: пресс-служба ЦППК

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, Нижегородский район Карта всех событий

В период с 7 по 23 августа будут проводиться работы по подготовке инфраструктуры к запуску третьего направления Московских центральных диаметров (МЦД-3). Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 7 по 23 августа проводятся масштабные работы по подготовке инфраструктуры к запуску МЦД-3, в связи с чем расписание поездов Казанского направления сильно меняется. Часть поездов отменена, некоторые поезда следуют до станции Перово, интервалы увеличены, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный период пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) смогут проехать в экспресс-составах по обычному билету. Подобное решение позволит распределить пассажиропоток в час-пик. Воспользоваться акцией можно по будням с 6 до 10 и с 17 до 20 часов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что в период с 8 по 31 августа между станциями Кунцевская и Усово Белорусского направления МЖД начнут курсировать компенсационные автобусы. Уточняется, что причиной этого стала приостановка движения электричек на данном участке из-за проведения работ по модернизации инфраструктуры.