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Самолет разбился в республике Коми

Степан Жирнов
Происшествия
Самолет разбился в республике Коми
Фото: 58.mchs.gov.ru / Официальный сайт МЧС РФ по Пензенской области

В республике Коми разбился самолет Cessna. Погибло три человека. Об этом сообщили экстренные службы в понедельник, 8 августа.

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Ухте при заходе на посадку, сообщили РИА Новости. Обстоятельства происшествия выясняют.

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