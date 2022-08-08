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Самолет разбился в республике Коми
В республике Коми разбился самолет Cessna. Погибло три человека. Об этом сообщили экстренные службы в понедельник, 8 августа.
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Ухте при заходе на посадку, сообщили РИА Новости. Обстоятельства происшествия выясняют.
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