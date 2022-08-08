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Прохожего убило снарядом на соревнованиях по метанию молота в Нидерландах

Александр Афонин
В мире
Прохожего убило снарядом на соревнованиях по метанию молота в Нидерландах
Фото: shutterstock

В результате несчастного случая на соревнованиях по метанию молота в Нидерландах скончался человек. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщило издание The Sun.

По данным агентства, инцидент произошел во время турнира Open Highland Games. Спортсмен выполнял метание молота весом 10 килограммов. В процессе броска снаряд перелетел через ограждение и попал в человека. Он совершал прогулку неподалеку.

Отмечается, что погибший не был зрителем турнира. На место происшествия были направлены экстренные службы. От полученных травм человек скончался на месте, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что житель Уфы погиб от удара молнии, когда находился на станции канатной дороги на горнолыжном курорте в Сочи. Уточняется, что следствию предстоит установить все обстоятельства инцидента. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза.

28 июля стало известно, что свинья в поселке Тельма Иркутской области укусила местного жителя, в результате чего он скончался от кровопотери. Хозяин животных отпустил их пастись, а через некоторое время и вовсе оставил без присмотра.

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