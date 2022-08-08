Молния убила туриста на Красной Поляне в Сочи

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Житель Уфы погиб от удара молнии, когда находился на станции канатной дороги на горнолыжном курорте в Сочи. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

— По факту гибели 47-летнего жителя Уфы в результате поражения молнией на открытом участке местности на станции канатной дороги «Поляна 2200 метров» (тропа «Цирк-2» курорта «Красная Поляна») следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СК РФ по краю проводится доследственная проверка, — говорится в сообщении.

Уточняется, что следствию предстоит установить все обстоятельства инцидента. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Недавно от удара молнии на юго-востоке Москвы пострадала женщина. Инцидент случился в парке на улице Юных Ленинцев. Москвичка пряталась под деревом, когда началась гроза. Разряд ударил в дерево и зацепил женщину.

10 июля три человека попали в больницу после удара молнии в Подмосковье. После инцидента их доставили в больницу. Двое из них находятся в состоянии средней тяжести, а один — в тяжелом.