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Женщину ударило молнией возле пруда на юго-востоке столицы

Юлия Курганова
Происшествия
Женщину ударило молнией возле пруда на юго-востоке столицы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
парк на улице Юных Ленинцев Карта всех событий

Женщина пострадала от удара молнии на юго-востоке Москвы. Инцидент случился в понедельник, 25 июля, в парке на улице Юных Ленинцев.

Москвичка пряталась под деревом, когда началась гроза. Разряд ударил в дерево и зацепил женщину.

Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. Информация о ее состоянии уточняется, сообщает РЕН ТВ.

10 июля три человека попали в больницу после удара молнии в Подмосковье. Уточняется, что всех их после инцидента доставили в больницу. Двое из них находятся в состоянии средней тяжести, а один — в тяжелом.

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