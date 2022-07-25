Женщину ударило молнией возле пруда на юго-востоке столицы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

парк на улице Юных Ленинцев Карта всех событий

Женщина пострадала от удара молнии на юго-востоке Москвы. Инцидент случился в понедельник, 25 июля, в парке на улице Юных Ленинцев.

Москвичка пряталась под деревом, когда началась гроза. Разряд ударил в дерево и зацепил женщину.

Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. Информация о ее состоянии уточняется, сообщает РЕН ТВ.

10 июля три человека попали в больницу после удара молнии в Подмосковье. Уточняется, что всех их после инцидента доставили в больницу. Двое из них находятся в состоянии средней тяжести, а один — в тяжелом.