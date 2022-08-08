Ефимов рассказал о благоустройстве территории бывшей промзоны «Прожектор» в Перове

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 56 Карта всех событий

Территорию бывшей промзоны «Прожектор» площадью около 22 гектаров реорганизуют по проекту «Индустриальные кварталы». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 8 августа.

— Первый участок бывшей промзоны «Прожектор», подлежащий комплексному развитию, имеет удачное расположение и хорошую транспортную доступность: он находится около Измайловского парка, между двумя станциями метро — «Шоссе Энтузиастов» и «Перово». Объем инвестиций превысит 41 миллиард рублей, а ежегодные поступления в бюджет — 310 миллионов рублей, — рассказал он.

Уточняется, что благодаря реализации проекта появится 800 новых рабочих мест для местных жителей. В настоящее время участок занят складами. Реорганизацию смогут провести собственники, инвесторы или сам город.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на участке планируется построить более 376 тысяч квадратных метров недвижимости. Так, на территории появятся поликлиника, школа на 350 мест, детский сад на 175 детей, объект дополнительного образования, а также физкультурно-оздоровительный комплекс, оборудованный катком.

Кроме того, на участке планируется создать креативное пространство, которое объединит дизайнеров и специалистов творческих профессий, а также планируется возвести общественные и деловые объекты.