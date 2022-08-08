Собянин: Индустриальный парк на месте промзоны «Руднево» построят до конца года

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка Карта всех событий

Около 120 тысяч квадратных метров технологических площадей индустриального парка «Руднево» будет введено в эксплуатацию в 2022 году. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Некрасовка была построена как жилой район — спальный район — в самых плохих традициях прошлого: без рабочих мест, без соцкультбыта. Сегодня мы пытаемся исправить эту ситуацию. Помимо строительства метрополитена и дорог, в Некрасовке строятся новые детские сады, школы, объекты соцкультбыта, — рассказал мэр.

Собянин также отметил важность создания новых рабочих мест. Поэтому часть участка, отданного под застройку жилья, будет переведена в промышленные виды использования. Всего будет создано более трех тысяч рабочих мест.

Также запланировано развитие второй очереди этого индустриального парка для увеличения количества высокотехнологичных рабочих мест для жителей Некрасовки в шаговой доступности от дома.

Уточняется, что строительство индустриального парка было начато в конце 2020 года. «Руднево» строится с использованием отечественных строительных материалов, по ряду позиций импортозамещение выполнено на 100 процентов, передает агентство городских новостей «Москва».

В начале августа на Московском урбанистическом форуме прошло открытие интерактивной экспозиции проекта «Индустриальные кварталы». На интерактивном стенде для посетителей доступны несколько активностей: видеоролики и аудиовыставка, интерактивные игры и мастер-классы.

Помимо этого, горожане смогут посмотреть видеоролики о проекте «Индустриальные кварталы», его целях и развитии, а также о заброшенных и неэффективно используемых промзонах, которые будут преобразованы в ближайшие годы.