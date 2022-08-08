Мужчина попал в реанимацию из-за съеденного арбуза в Москве

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В Москве мужчина оказался в реанимации после того, как съел арбуз. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией в понедельник, 8 августа.

По словам собеседника «ВМ», пострадавший мужчина вместе с другом купили ягоду с рук около станции метро Партизанская. После этого они пошли в отель, где и съели арбуз. Вскоре гражданам стало плохо и они вызвали скорую помощь.

Врачи подозревают, что они получили токсическое отравление.

В среду, 3 августа, девять детей отравились в лагере.