Дело возбудили после отравления девяти детей в лагере под Нижним Тагилом

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Возбуждено уголовное дело после того, как девять детей отравились в лагере «Баранчинские огоньки» под Нижним Тагилом. Об этом сообщается во вторник, 2 августа, на сайте СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области.

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.

По версии следователей, с 25 по 31 июля в лагере на территории Пригородного района из-за предоставления не отвечающих требованиям безопасности услуг и несвоевременного выявления заболевших случилась вспышка норовирусной инфекции. В результате заразились девять детей и несколько человек из персонала лагеря.

1 августа сообщалось, что в Приморском крае возбудили уголовное дело после того, как более 40 детей и взрослых были госпитализированы из местного летнего лагеря «Юность». До этого в Роспотребнадзоре уточнили, что у госпитализированных диагностировали норовирус.