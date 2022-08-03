Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дело возбудили после отравления девяти детей в лагере под Нижним Тагилом

Юлия Курганова
Происшествия
Дело возбудили после отравления девяти детей в лагере под Нижним Тагилом
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Возбуждено уголовное дело после того, как девять детей отравились в лагере «Баранчинские огоньки» под Нижним Тагилом. Об этом сообщается во вторник, 2 августа, на сайте СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области.

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.

По версии следователей, с 25 по 31 июля в лагере на территории Пригородного района из-за предоставления не отвечающих требованиям безопасности услуг и несвоевременного выявления заболевших случилась вспышка норовирусной инфекции. В результате заразились девять детей и несколько человек из персонала лагеря.

1 августа сообщалось, что в Приморском крае возбудили уголовное дело после того, как более 40 детей и взрослых были госпитализированы из местного летнего лагеря «Юность». До этого в Роспотребнадзоре уточнили, что у госпитализированных диагностировали норовирус.

Отравления Детские лагеря Свердловская область Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наступает время волкодавов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Известные слова позабытого поэта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота под окном

Все мнения
О проекте