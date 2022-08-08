«От поражения дыхательных путей до воспаления головного мозга»: в чем опасность нового вируса «Ланъе»

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Китайские и сингапурские ученые выявили новый вид генипавируса, получивший название «Ланъе», которым уже заразились не менее 35 человек. Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский рассказал «Вечерней Москве» об особенностях инфекции.

По его словам, новым вирусом можно заразиться только в Китае при контакте с животными из отряда крыланов (летучие лисы и летучие собаки — прим. «ВМ»).

— В Китае обнаружен вирус, который относится к природно-очаговым. Это значит, что он встречается только на определенной территории у некоторых видов животных. Преимущественно, у отряда крыланов. Если человек близко общается с данными живыми существами или продуктами их выделений из организма, то происходит заражение. Вспышек похожими вирусами было несколько. Все они локализовались в Китае или других районах Юго-Восточной Азии, — отметил эксперт.

Иммунолог уверен, что человечеству не о чем беспокоиться. Однако тем, кто отправляется в Китай по своим целям, лучше быть максимально осторожными.

— Вирус «Ланъе» проявляется по-разному: «от поражения верхних дыхательных путей до воспаления головного мозга». Летальных исходов незначительное количество. Говорить о том, что данная проблема актуальна в глобальном масштабе, крайне преждевременно. Беспокойство этим вирусом должно вызывать исключительно у профессионалов и тех людей, кто отправляется в Китай, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Жители Китая начали заражаться новым вирусом животного происхождения, получившим название LayV («Ланъе»). Инфекцию выявили у 35 граждан. Об этом сообщили китайские и сингапурские ученые. Смертельных исходов и тяжелого течения заражений вирусом пока не зафиксировано. Отметим, что антитела к новому виду генипавируса обнаружили у собак и коз.