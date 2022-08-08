Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«От поражения дыхательных путей до воспаления головного мозга»: в чем опасность нового вируса «Ланъе»

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«От поражения дыхательных путей до воспаления головного мозга»: в чем опасность нового вируса «Ланъе»
Фото: pixabay.com

Китайские и сингапурские ученые выявили новый вид генипавируса, получивший название «Ланъе», которым уже заразились не менее 35 человек. Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский рассказал «Вечерней Москве» об особенностях инфекции.

По его словам, новым вирусом можно заразиться только в Китае при контакте с животными из отряда крыланов (летучие лисы и летучие собаки — прим. «ВМ»).

— В Китае обнаружен вирус, который относится к природно-очаговым. Это значит, что он встречается только на определенной территории у некоторых видов животных. Преимущественно, у отряда крыланов. Если человек близко общается с данными живыми существами или продуктами их выделений из организма, то происходит заражение. Вспышек похожими вирусами было несколько. Все они локализовались в Китае или других районах Юго-Восточной Азии, — отметил эксперт.

Иммунолог уверен, что человечеству не о чем беспокоиться. Однако тем, кто отправляется в Китай по своим целям, лучше быть максимально осторожными.

— Вирус «Ланъе» проявляется по-разному: «от поражения верхних дыхательных путей до воспаления головного мозга». Летальных исходов незначительное количество. Говорить о том, что данная проблема актуальна в глобальном масштабе, крайне преждевременно. Беспокойство этим вирусом должно вызывать исключительно у профессионалов и тех людей, кто отправляется в Китай, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Жители Китая начали заражаться новым вирусом животного происхождения, получившим название LayV («Ланъе»). Инфекцию выявили у 35 граждан. Об этом сообщили китайские и сингапурские ученые. Смертельных исходов и тяжелого течения заражений вирусом пока не зафиксировано. Отметим, что антитела к новому виду генипавируса обнаружили у собак и коз.

Здоровье Врачи Китай Вирусы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте