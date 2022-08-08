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Андрей Бочкарев: Для дворца спорта «Некрасовка» создадут цифровой двойник

Анастасия Колоскова
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Андрей Бочкарев: Для дворца спорта «Некрасовка» создадут цифровой двойник
Фото: stroi.mos.ru
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка, посёлок Некрасовка Карта всех событий

Для проектирования дворца спорта, который строится в рамках транспортно-пересадочного узла «Некрасовка», были применены технологий информационного моделирования (ТИМ). Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что цифровые решения в строительстве столичных спортобъектов повышают эффективность работы и делают прозрачными процессы реализации проекта.

— Цифровизация стройки в столице идет сегодня особенно динамично, потому что мы имеем ряд уже отработанных решений по отдельным процессам, а также комплексные, сквозные технологии, применяющиеся на всех этапах жизненного цикла объекта — от проектирования до завершения строительства и эксплуатации, — пояснил заммэра.

По словам Бочкарева, ТИМ позволит создать цифровой двойник здания дворца спорта «Некрасовка», который в дальнейшем будет использоваться в эксплуатации и управлении инфраструктурой.

— Благодаря цифровым технологиям мы можем сделать этот комплекс максимально комфортным и для тех, кто будет заниматься физкультурой, и для тех, кто будет там работать, — заключил Бочкарев.

Гендиректор ГК «Аметист Групп», занимающейся развитием цифровых решений для строительства добавил, что применение ТИМ является комплексным подходом, который предоставляет широкие возможности для использования различных smart-сервисов, касающихся отдельных процессов, в том числе, закупок материалов, найма персонала и контроля за строителями.

Сергей Собянин до этого сообщил, что Дворец спорта «Некрасовка» в составе одноименного ТПУ введут в эксплуатацию в 2023 году.

Спорт Строительство Андрей Бочкарев Район Некрасовка
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