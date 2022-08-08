Депутат МГД Козлов: В Москве наблюдается высокий уровень интереса к выборам муниципальных депутатов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Высокий уровень интереса к выборам муниципальных депутатов в столице показывает, что гражданское общество достигло зрелости. Об этом в понедельник, 8 августа, заявил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

По его словам, более 6200 человек зарегистрировались в качестве кандидатов в муниципальные депутаты столицы

— Москвичи ответственно подходят к вопросу управления городом, в котором живут и работают, решению вопросов общегородской жизни и управления многомиллионным мегаполисом. Жители понимают важность участия в выборах как в качестве кандидатов, так и в качестве избирателей. Люди понимают: нет ничего важнее самоуправления, возможности коллегиально принимать решения по самым насущным вопросам районной жизни, — отметил он.

Депутат также добавил, что жители столицы стали активно принимать участие в общественной жизни города. Этому в значительной мере способствовали усилия московских властей, внедривших в последние годы электронные ресурсы, благодаря которым участвовать в жизни столицы стало по-настоящему удобно, передает агентство городских новостей «Москва».

В рамках проведения с 9 по 11 сентября выборов муниципальных депутатов в Москве будут применены несколько нововведений. Так, в этом году впервые будут использоваться электронный список и упрощенный формат электронного голосования.