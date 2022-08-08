Эксперт назвал причины угона автомобилей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С ухудшением ситуации на авторынке изменились пристрастия угонщиков: популярные машины стали воровать для разбора на запчасти. Об этом рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Он отметил, что все чаще стали угонять машины LADA, некоторые модели KIA, Hyundai.

— В основном сейчас угоняют для того, чтобы разобрать и продать. Все мы прекрасно знаем ситуацию с запчастями, с их доступностью и ценами. Сейчас пошла такая волна, некий всплеск уже есть, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Что касается дорогих автомобилей, то, по словам эксперта, их угоняют, чтобы переделать документы и перепродать в других регионах.

По мнению Кадакова, если ситуация на авторынке принципиально не изменится, можно смело прогнозировать рост числа угонов.

Полисы ОСАГО в августе станут дороже — это подорожание будет рекордным. О том, на сколько вырастет их стоимость и какие еще нововведения ждут автомобилистов в последний летний месяц, — в материале «Вечерней Москвы».