Автомобилистам напомнили о главных нововведениях, которые начнут действовать в августе

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Полисы ОСАГО в августе станут дороже — это подорожание будет рекордным. О том, на сколько вырастет их стоимость и какие еще нововведения ждут автомобилистов в последний летний месяц, — в материале «Вечерней Москвы».

Полисы дороже на четверть

В июне в Центробанке анонсировали расширение коридора базового тарифа полисов ОСАГО сразу на 26 процентов. Теперь ставка для легковых автомобилей (в зависимости от разных факторов) составит от 1646 до 7535 рублей. За всю историю существования полисов такого подорожания никогда не было.

Кроме того, на 15 процентов расширится тарифный коридор для автобусов, на 17,8 процента — для грузовиков, такси и оперативных служб и на 21 процент — для мопедов и мотоциклов. Региональные коэффициенты ОСАГО вырастут в среднем на 6 процентов. Подорожание даст страховщикам возможность компенсировать убытки, связанные с ростом стоимости запчастей.

Камеры на машинах ГИБДД

В ГИБДД проводится эксперимент, во время которого в светосигнальные балки патрульных авто монтируются системы видеофиксации, имеющие угол обзора 360 градусов. Проходить эксперимент будет в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге.

Благодаря таким камерам будут не только выявляться нарушения ПДД, но и фиксироваться находящиеся в угоне машины и разыскиваемые лица. Предполагается, что в случае успешного тестирования камеры будут внедрены на постоянной основе со следующего года.

Последний месяц без штрафов в «свободном потоке»

В конце августа автомобилистам запретят выезжать на машинах с нечитаемыми номерами на платные дороги. Это связано с внедрением безбарьерных систем оплаты проезда — так называемый свободный поток.

В этом случае автомобилистам не нужно совершать остановку: камеры автоматически распознают номера и списывают средства. За нечитаемые номера автовладельцев при выезде на такие дороги начнут штрафовать минимум на 500 рублей.

Возврат ГЛОНАСС

В мае автопроизводителям продлили отсрочку обязательной установки блоков экстренного вызова «ЭРА-ГЛОНАСС». Это было связано с нехваткой компонентов.

Данное послабление перестает действовать 1 августа — теперь производители будут устанавливать эти блоки на новые авто и проводить отзывные кампании. В частности, российский «АвтоВАЗ» уже анонсировал отзыв автомобилей, проданных без этой кнопки, а также начал оснащать ей производимые машины.

Контроль над такси ужесточат

В начале августа будут рассматриваться поправки к закону, регулирующему деятельность такси. Среди ограничений предполагается запрет на работу в такси для водителей, у которых не прошел год с момента окончания срока лишения прав.

Также в законопроекте прописано обязательное наличие в салоне автомобиля устройства контроля за усталостью водителя. Кроме того, теперь ФСБ наделят правом получать от служб такси доступ к информации о заказах.

Мнение эксперта

Адвокат Сергей Радько в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что подорожание ОСАГО является вынужденным.

— Рост стоимости полисов связан с подорожанием запчастей и увеличением стоимости ремонта, а также отказом многих людей от покупки полиса ОСАГО в принципе. Страховые пытаются снизить тарифы для тех, кто катается относительно безаварийно и не приносит больших убытков, чтобы удержать таких клиентов и в то же время компенсировать дорожающий ремонт, — объяснил эксперт.

Камеры на автомобилях ГИБДД, отметил специалист действительно помогут выявлять больше нарушений ПДД и угнанных машин. Однако не всегда большое количество камер эффективно с точки зрения безопасности: в Москве навигаторы каждые полминуты сообщают о наличии камер, некоторые из которых реагируют на телефон в руках или непристегнутый ремень. Не все эти нарушения имеют прямое отношение к безопасности, поэтому гораздо важнее улучшать дорожную инфраструктуру, уверен собеседник «ВМ».

Штраф за проезд по платным дорогам со «свободным потоком» на машине с грязными номерами будет справедливым, отметил эксперт.

— На многих платных дорогах, например ЦКАД (говорят, что московские скоростные диаметры тоже будут платными), есть соблазн проехать бесплатно, и те, кто не хочет платить, стараются номера закрыть, сделать нечитаемыми. Штраф за это должен быть. Но непонятно, зачем разделять штраф на платной и обычной дороге? Если номера нечитаемые — это одно и то же нарушение. И проезд без внесения платы — нарушение, независимо от того, читается ли номер, — рассказал адвокат.

Как заметил специалист, кнопка «ЭРА-ГЛОНАСС» действительно нужна: не всегда можно оперативно вызвать спасателей на место происшествия. Однако эта кнопка требует технических нюансов и не всегда есть возможность быстро оборудовать машину. Многие подержанные авто, которые будут ввозиться из-за рубежа, придется дооснащать. Однако для этого понадобятся отдельные расходы, и пока неясно, как это будет выполняться: не найдены альтернативы для тех компаний, которые это делали ранее, подчеркнул Радько.

Разговоры об изменениях в законе о такси идут постоянно, однако пока ничего не меняется, отметил эксперт.

— Большинство водителей такси работает не по трудовому договору, а посредством аренды. Сейчас по закону работать в такси могут сотрудники компаний или ИП, получившие разрешение на свой автомобиль. Но большое количество таксистов не состоят в штате и являются самозанятыми. И это главная загвоздка. Получается, есть нарушение в 99 процентах случаев. Нужно все узаконить, и позднее это поможет разбираться, кто виноват и должен нести ответственность за причиненный ущерб: водитель, арендодатель авто, агрегатор и так далее. Сейчас потерпевшим приходится ходить по судам, и они не всегда могут найти виновного, — пояснил специалист.

В августе, возможно, будут обсуждаться вопросы ужесточения наказания для какой-нибудь категории лихачей, предположил Радько. Так, уже усилили наказание для лишенных прав за пьяную езду. Вероятно, какая-то еще категория попадет под усиленное наказание, заключил эксперт.