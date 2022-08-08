Автоэксперт раскрыл уловки продавцов подержанных машин

Пробка / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Автопродавцы зачастую идут на откровенно лживую рекламу и при заключении договора купли-продажи цена автомобиля может вырасти на 100-200 тысяч рублей. Об этом рассказал автоэксперт Вячеслав Лысаков.

Лысаков отметил, что количество предложений на рынке подержанный автомобилей снизилось: россияне не торопятся продавать машины, так как есть сложности с покупкой новых моделей.

Часто продавцы подержанных машин прибегают к различным уловкам.

— Верить объявлениям в интернете – последнее дело. Маркетинг автопродавцов зачастую лукавый, используется откровенно лживая реклама. Называется базовая привлекательная цена, а при оформлении документов она вырастает на 100-200 тысяч рублей под разными предлогами: импортная резина, шерстяные коврики, — отметил эксперт в комментарии НСН.

Сам же договор составляется таким образом, что покупатель, внесший предоплату, может ее потерять, если не согласится на новую цену и откажется от покупки.

Ранее сообщалась, что в России снизилась средняя цена нового автомобиля. Средний чек на новые автомобили по итогам двух летних месяцев составил 2,3 миллиона рублей, и 1,1 миллиона рублей – на автомобили с пробегом, передает МИР 24.

Полисы ОСАГО в августе станут дороже — это подорожание будет рекордным. О том, на сколько вырастет их стоимость и какие еще нововведения ждут автомобилистов в последний летний месяц, — в материале «Вечерней Москвы».