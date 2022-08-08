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Музей Победы проведет онлайн-программу в День Военно-воздушных сил 

Анастасия Колоскова
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Музей Победы проведет онлайн-программу в День Военно-воздушных сил 
Фото: пресс-служба Музея Победы

Музей Победы пригласил всех желающих на онлайн-программу ко Дню Военно-воздушных сил, который отмечается 12 августа. Посетители сайта могут ознакомиться с виртуальной выставкой, площадкой авиационной техники, а также посетить тематический мастер-класс и кинопоказ, сообщили в пресс-службе музея.

Так, в рамках оналайн-экскурсии по авиационной локации Музея «Главные Оружейные Реликвии Армии», можно узнать, с чего начиналась отечественная авиация и как развивалось самолетостроение. Экскурсантам предложат рассмотреть «крылатые машины», в том числе один из первенцев советской авиапромышленности У-2, самый массовый самолет в годы войны Ил-2, штурмовик Су-25, истребитель МиГ-15 и другие.

Выставка «Герои-Победители» расскажет о выдающихся семи летчиках, принимавших участие в спасательной операции в Арктике, которую впоследствии назвали «челюскинской эпопеей».

Юные интернет-пользователи смогут своими руками при помощи цветного картона, карандашей, ножниц и клея смастерить самолет Ли-2.

Программа завершится показом советского фильма «Летчики» режиссеров Юлия Райзмана и Григория Левкоева, отметили в пресс-службе.

Также Музей Победы представил уникальные раритеты ко Дню альпиниста, который отмечается 8 августа.

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