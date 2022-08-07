Музей Победы представил реликвии покорителя Эльбруса ко Дню альпиниста

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы представил уникальные раритеты ко Дню альпиниста, который отмечается 8 августа. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 7 августа, сообщили в пресс-службе учреждения.

Посетители выставки «Реликвии Победы» смогут увидеть личные вещи советского альпиниста Анатолия Багрова. Он принимал участие в снятии вымпелов нацистской Германии с восточной вершины Эльбруса.

Также гостям будут показаны фотографии водружения Багровым государственного флага СССР. Также представлены ледоруб и альпинистские кошки Багрова, с которыми фронтовик штурмовал горы.

На мультимедийной панели посетители смогут увидеть подлинные фотографии, сделанные во время легендарной операции по водружению советского флага. Они также смогут познакомиться с подробной информацией о личных вещах Багрова и узнать о советских военных альпинистах.

Багров был заслуженным мастером спорта СССР, инструктором и фотографом. В 1942 году его перевели на Кавказ для участия в первых сборах Школы военного альпинизма и горнолыжного дела Закавказского фронта.

После этого выдающегося альпиниста отправили в 242-ю горнострелковую дивизию. Знаменательным для Багрова стал февраль 1943 года, когда ему довелось принимать участие в операции по снятию гитлеровских вымпелов с Восточной вершины Эльбруса и установке вместо них государственного флага СССР.

До этого сообщалось, что Музей Победы продлил время работы филиала на Поклонной горе. До конца августа музей «Г.О.Р.А.» будет открыт до 22:00, приобрести билеты можно до 21:00, а дети до 16 лет могут посетить филиал бесплатно.

Также стало известно, что за семь месяцев текущего года свыше десяти тысяч участников проекта «Пушкинская карта» бесплатно посетили экскурсии, квесты и мастер-классы Музея Победы и его филиалов.