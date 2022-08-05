Филиал Музея Победы на Поклонной горе продлил время своей работы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Поклонная гора Карта всех событий

Музей Победы продлил работу своего филиала на Поклонной горе. До конца августа музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» будут работать до 22.00, сообщили в пресс-службе учреждения.

При этом уточняется, что приобрести билет можно до 21.00, а дети до 16 лет могут посетить филиал бесплатно.

— Уникальная экспозиция нашего филиала дополнена впечатляющими спецэффектами — посетители могут увидеть дым стреляющих орудий, горящие танки и т.д. Но наиболее зрелищно все это смотрится в темное время суток. Поэтому мы продлили время работы, — рассказал директор музея «Г.О.Р.А.» Андрей Батурин.

Он уточнил, что это было сделано для того, чтобы посетители в полной мере оценили возможности интерактивной площадки. Также новый график будет удобен для горожан, прогуливающихся после работы в парке на Поклонной горе.

— У них появится возможность заглянуть к нам в музей, пострелять в тире, перекусить в кафе, — отметил директор филиала Музея Победы.

Площадь территории интерактивного музея «Г.О.Р.А.» составляет 10 гектаров. На ней размещена уникальная коллекция военной техники и вооружения, которая включает более 400 раритетных экспонатов, многие из которых существуют в единственном экземпляре.

Для удобства гостей организованы бесплатные автобусные маршруты к филиалу от станции метро «Парк Победы», напомнили в пресс-службе.

За семь месяцев текущего года свыше десяти тысяч участников проекта «Пушкинская карта» бесплатно посетили экскурсии, квесты и мастер-классы Музея Победы и его филиалов.