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Более десяти тысяч человек посетили Музей Победы по «Пушкинской карте» с начала года

Анастасия Колоскова
Город
Более десяти тысяч человек посетили Музей Победы по «Пушкинской карте» с начала года
Фото: Пресс-служба Музея Победы

За семь месяцев текущего года свыше десяти тысяч участников проекта «Пушкинская карта» бесплатно посетили экскурсии, квесты и мастер-классы Музея Победы и его филиалов. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в пресс-службе музея.

— Около шести тысяч человек в рамках программы приобрели входной билет в музей. Гости могли познакомиться с Залом Славы и Залом Исторической правды, экспозицией «Подвиг Армии», выставками «Война: день за днем», «Реликвии Победы», художественными экспозициями и другими выставочными проектами музея, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что филиал музея «Главные Оружейные Реликвии Армии» на Поклонной горе за это время посетили 1,2 тысячи владельцев «Пушкинской карты». Наибольшей популярностью у посетителей пользовалась экскурсия «Оружие Победы». На открытой площадке гости ознакомились с военно-транспортными самолетами, бомбардировщиками, трофейными «юнкерсами»-штурмовиками, легендарной «Катюшей», японскими танками и другим.

Программа «Пушкинская карта» приобретает все большую популярность у молодежи. Музей Победы на постоянной основе добавляет новые экскурсии, которые предлагается посетить в рамках проекта, заключили в пресс-службе.

В общей сложности с начала 2022 года экскурсии в Музее Победы посетили 214 тысяч человек.

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